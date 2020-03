Il social network Twitter ha recentemente deciso di provare una nuova funzionalità, molto apprezzata in moltissimi altri social esistenti. Stiamo parlando delle Stories.

Più precisamente la piattaforma li chiama Fleet, e sono dei Tweet che però scompaiono dopo 24 ore, proprio come le Stories su Instagram. Nell’ultimo periodo moltissime piattaforme stanno pensando di inserirle, anche Linkedin. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Twitter sta pensando di inserire le storie nella propria piattaforma

Le Stories su Instagram sono nate per cercare di offrire a tutti gli utenti un contenuto più leggero, che può anche essere dimenticato con il passare del tempo. Queste permettono infatti agli utenti di non dover postare qualsiasi momento della propria giornata, ma di inserirlo in uno “spazio” in cui verrà cancellato dopo 24 ore, probabilmente perché “più leggero e meno importante”.

Negli ultimi giorni anche la piattaforma Twitter ha pensato di introdurre una sorta di Stories, da lui chiamai Fleet. Per la precisione di tratta di Tweet che scompaiono dopo 24 ore e non possono ricevere like, retweet o risposte pubbliche. Al momento in Brasile sono già in fase di test e l’annuncio ufficiale è arrivato tramite un video della piattaforma. Ai Fleet si potrà accedere molto semplicemente, basterà cliccare sul profilo dell’utente, proprio come accade attualmente su IG.

Ecco le parole di Kayvon Beykpour, fondatore e CEO di Periscope: “Abbiamo ascoltato questo feedback e lavorato per creare nuove capacità che affrontano alcune delle ansie che impediscono alle persone di parlare su Twitter. Oggi, solo in Brasile, stiamo iniziando un test (su Android e iOS) per una di quelle nuove funzionalità. Si chiama Fleet“. Non ci resta che attendere un po’ di tempo per scoprire se sbarcheranno anche in Europa e nel nostro Paese.