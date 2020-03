Uno dei prossimi smartphone della serie Galaxy A 2020 sembra che è ormai prossimo al debutto ufficiale sul mercato mobile. Il prossimo Samsung Galaxy A41, infatti, ha infatti ricevuto due certificazioni di rilievo, cioè le certificazioni Wi-Fi e Bluetooth SIG.

Il nuovo Galaxy A41 è ormai imminente

Nonostante il colosso sudcoreano non abbia rivelato nulla di ufficiale fino ad ora, sappiamo che l’arrivo del prossimo Samsung Galaxy A41 è davvero vicinissimo. In questi ultimi giorni, infatti, si sono intensificati i rumors e le indiscrezioni su questo dispositivo. Come già accennato, poi, quest’oggi sono arrivate anche le certificazioni della Wi-Fi Alliance e della Bluetooth SIG.

Dai documenti di queste certificazioni viene confermato a bordo del nuovo device di casa Samsung del sistema operativo Android 10, del Bluetooth in versione 5.0 e del Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Lo smartphone sarà poi disponibile anche in versione dual sim, dato che i numeri di modello del terminale sono SM-A415F_DSM e SM-A415F_DSN.

Una novità rispetto al passato è la presenza su questo device di un processore di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Helio P95, un processore da 1.70 GHz, con accoppiati 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Fino ad ora, il colosso sudcoreano aveva utilizzato processori Exynos e Snapdragon, ma mai un processore MediaTek. Non ci saranno invece grosse novità dal punto di vista estetico. Il nuovo Samsung Galaxy A41 avrà infatti un display con un notch a goccia, nello specifico un Infinity-U Display. In ambito fotografico, avremo una tripla fotocamera posteriore, ma per il momento non sappiamo di preciso i sensori fotografici prescelti per questo modello.