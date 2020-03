Google ha recentemente presentato Stadia, il servizio di streaming di giochi disponibile su tutti i dispositivi desktop e mobile. Il servizio completo, che verrà lanciato entro la fine dell’anno, supporterà numerosi titoli che puoi ottenere su altre piattaforme con il cross-play. Tuttavia, Google sta facendo un ulteriore passo avanti con Stadia Games and Entertainment, uno studio di giochi che produrrà titoli in esclusiva per Stadia.

Lo studio di gioco Stadia sarà diretto da Jade Raymond, che recentemente ha annunciato che si sarebbe unita a Google come vicepresidente. La missione principale dello studio sarà quella di creare giochi ed esperienze in esclusiva per Stadia. Presumibilmente, questi titoli faranno un uso pesante delle funzionalità personalizzate di Stadia come il multiplayer Stream Connect.

Google Stadia, arrivano i primi due studi per titoli esclusivi

Raymond non sarà l’unica responsabile dello studio. Stadia Games lavorerà anche con sviluppatori di terze parti per aiutare a implementare tutta la nuova tecnologia di streaming di giochi di Google. Questo può aiutare gli sviluppatori a supportare le funzionalità specifiche di Stadia piuttosto che eseguire la versione stock sul cloud della società.

Ci sono ancora molte domande senza risposta, ma probabilmente sapremo di più con l’avvicinarsi del lancio di Stadia. Il primo studio Stadia aprirà a Montreal, sotto la direzione di Jade Raymond. A quanto pare, però, anche un secondo studio sarà aperto a Playa Vista, in California. Questo è il secondo studio con il marchio Stadia Games and Entertainment e sarà guidato dall’ex capo della Sony Santa Monica, Shannon Studstill.