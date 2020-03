Alla conferenza degli sviluppatori F8 di Facebook del 2019, la società ha annunciato l’intenzione di introdurre un app desktop per la sua popolare app Messenger. Ora, meno di un anno dopo, l’app Messenger per i dispositivi Mac sta per essere rilasciata. Sebbene non sia ancora disponibile negli Stati Uniti, Messenger per Mac è apparso nel Mac App Store in diversi mercati non statunitensi.

Un portavoce dell’azienda ha detto a TechCrunch che l’app non sarà rilasciata worldwide per tutti gli utenti. “Stiamo conducendo un piccolo test dell’app Messenger per macOS in un paio di mercati”, ha detto il portavoce. “Non abbiamo ancora una data in cui sarà disponibile poiché stiamo ancora raccogliendo feedback dai nostri utenti”, hanno aggiunto.

Facebook Messenger non arriverà molto presto su Mac

9to5Mac e iPhone Hacks hanno notato per la prima volta la presenza dell’app, riferendosi a un post pubblicato su un sito di notizie di tecnologia francese chiamato MacGeneration. Abbiamo anche visto Messenger arrivare in alcuni altri mercati internazionali, tra cui Messico, Polonia e Australia.

La versione desktop di Messenger offre una funzionalità simile al client mobile, incluso il supporto per la chat vocale e video, oltre ai messaggi di testo. Sono inoltre disponibili chat di gruppo, chiamate e chat video. Come per l’app su dispositivi mobili, gli utenti possono condividere file, reagire con emoji e impostare un tema scuro.

L’app è costruita usando Electron, non Catalyst. Mentre Electron è un modo popolare di creare app per desktop da un’app Web, non è certamente il più sicuro. L’arrivo dell’app arriva solo pochi giorni dopo che Facebook ha presentato la sua nuova app Messenger per iOS. La nuova app mobile elimina la sezione Scopri per semplificare l’interfaccia dell’app e rinnova l’esperienza di Messenger.

Facebook ha anche recentemente annunciato di aver annullato la conferenza F8 di quest’anno a causa dell’epidemia di coronavirus.