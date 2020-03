Esselunga sembra essersi decisa a lanciare un volantino shock davvero unico nel suo genere, all’interno sono stati posizionati due sconti in particolare in grado di attirare l’interesse dei consumatori di tutta Italia, proprio per l’ottimo prezzo finale di vendita.

La campagna promozionale oggetto del nostro articolo è in scadenza il 14 marzo, ciò sta a significare che avrete ancora tanto tempo a disposizione per decidere il da farsi, sperando ad ogni modo che le scorte non si esauriscano quanto prima. Gli acquisti, lo ricordiamo, sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale (la possibilità non è mai stata offerta).

Volantino Esselunga: tutti i prezzi da cogliere subito al volo

Le offerte effettivamente disponibili sono tantissime, il volantino Esselunga parte con l’offerta tech mirata su uno smartphone Xiaomi, in particolare il Redmi Note 8 Pro (nella versione da 6+128GB) in vendita a soli 239 euro, naturalmente con anche garanzia legale della durata di 24 mesi.

In alternativa, ricordando la natura della campagna promozionale di SottoCosto a tutti gli effetti (quindi con scorte limitate e non rinnovate nel tempo), ecco arrivare l’accoppiata Apple iPhone 8 e Xiaomi Mi Band 4. Il primo dispositivo, sebbene non sia più recentissimo, può essere acquistato alla modica cifra di 439 euro nella versione con 64GB di memoria interna; il secondo, invece, rappresenta un punto fermo nei desideri degli utenti italiani, oggi disponibile a soli 19,90 euro. Per maggiori informazioni collegatevi qui.