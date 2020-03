Il sistema operativo presente in tutti gli smartphone Huawei o anche in quelli Honor, come chi li possiede sa, ha il nome di Emui, un sistema basato su Android il cui più recente aggiornamento è stato chiamato Emui 10. Ma come succede per ogni aggiornamento, anche in questo caso non tutti gli smartphone saranno abilitati ad esso. Ecco quindi una lista ufficiale di quali saranno tutti gli smartphone che potranno usufruire di questo aggiornamento.

Ecco la lista ufficiale di tutti gli Huawei aggiornati a emui 10

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Questi sono gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento subito, mentre esiste una lista di smartphone che lo riceverà a sua volta ma con un po’ di ritardo:

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019 (sold in Japan as Huawei nova lite 3)

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Come abbiamo già detto, la versione successiva a Emui 10 sarà naturalmente Emui 11. Circa questa versione già in lavorazione, abbiamo un elenco di smartphone con cui sarà compatibile:

Smartphone Huawei serie Mate:

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 RS Porsche Edition

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X (sia in versione 4G che 5G)

Huawei Mate 20 Porsche Edition

Huawei Mate X

Smartphone Huawei serie P:

Huawei P40 e P40 Pro

Huawei P30 e P30 Pro

Smartphone Huawei serie Nova:

Huawei Nova 6 (4G e 5G)

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i e 5i Pro

Tablet Huawei:

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Smartphone HONOR:

HONOR V30

HONOR V30 Pro

HONOR V20

HONOR 20

HONOR 20 Pro

HONOR 20S

HONOR 20 Youth Edition

HONOR 9X

HONOR 9X Pro

Questa è la lista completa. Vi aggiorneremo non appena ci saranno nuove notizie.