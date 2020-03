I Call Center italiani sembrano impazziti. Con molti utenti costretti a casa dal Coronavirus crescono i numeri della truffa via telefono. Gli operatori tecnici degli operatori telefonici e delle società di servizi vengono incaricati di chiamare al telefono fisso e mobile attuando una trappola difficile da evitare. In questo post spiegheremo come difendersi riconoscendo in anticipo un possibile focolaio di pericolo.

Call Center: come individuare la truffa prima che diventi pericolosa

Le frodi telefoniche camminano di pari passo a phishing e smishing, due delle piaghe peggiori del decennio. Nonostante esistano opportune app per bloccare le telefonate qualcuna riesce a passare mettendo a rischio gli interlocutori destinatari. Il cliente viene messo indirettamente sotto pressione e rischia di attivare un qualche tipo di abbonamento al solo pronunciare di semplici sillabe. Come prima cosa bisogna considerare che se:

vi viene proposta un’offerta allettante si può sempre richiedere del tempo e verificare online se questa esista realmente;

se questa esista realmente; il modem viene incluso con una relativa maggiorazione del prezzo mensile, potete richiederne l’eliminazione visto che oramai è diventato libero;

mensile, potete richiederne l’eliminazione visto che oramai è diventato libero; qualcuno vuole i vostri risparmi promettendovi di raddoppiarli, diffidate (se volete fare del trading affidatevi alle agenzie riconosciute dalla CONSOB);

Non rispondete con l’affermazione “ sì ” alle domande, ma bensì con sinonimi e derivati di quest’ultima;

” alle domande, ma bensì con sinonimi e derivati di quest’ultima; In caso di chiamate da parte delle autorità, dogane o simili riattaccare subito: nessuno di questi uffici vi contatterà mai telefonicamente per richiedervi dei dati personali.

Tenendo a mente questi accorgimenti fondamentali è possibile sviare la truffa telefonica dei pericolosi Call Center.