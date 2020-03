Android: alcune app e giochi a pagamento gratis solo oggi sul Play Store

Quando un utente alle prime armi sceglie Android crede di farlo per risparmiare soldi in confronto ad iOS di Apple. In realtà non sa che sta scegliendo forse la soluzione, almeno per il momento, più congeniale a quello che risulta l’utilizzo di un neofita nel settore.

Android permette infatti a tutti di cominciare senza problemi ad utilizzare un dispositivo mobile, e in questo caso con tante soluzioni in più. L’intuitività è stata aumentata ai massimi livelli, proprio come le funzioni del sistema operativo. Inoltre, prendendo in esame proprio un confronto con iOS, sembra che Android continua a basarsi su un aspetto in particolare che la versatilità. Non ci sono infatti paragoni in merito a questo: se volete uno smartphone che può cambiare in ogni suo aspetto, deve essere marchiato a fuoco dal robottino verde. Il Play Store vi aiuterà in questo, con una vastissima scelta tra app e giochi di ogni genere, spesso anche in offerta.

Android: solo per oggi ci sono alcune app e giochi a pagamento gratis sul Play Store di Google

Nella nostra breve lista oggi trovate un buon numero di titoli del Play Store che potrebbero fare al caso vostro. Ovviamente vi conviene fare presto a scaricarli prima che la promo termini inesorabilmente.