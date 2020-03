WhatsApp, di proprietà di Facebook, è senza dubbio l’app di messaggistica più popolare al mondo. Ha oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo; al fine di mantenere intatta la sua base di utenti, la piattaforma continua ad aggiungere nuove funzionalità costantemente. Infatti, un nuovo update è dietro alle porte e porterà maggiore sicurezza ai backup delle chat.

All’inizio di quest’anno a gennaio, WhatsApp ha finalmente implementato il suo tema oscuro in una versione beta dell’app. La società, inoltre, ha ricevuto l’approvazione normativa per il funzionamento della sua opzione di pagamento in India. Ora, secondo un recente post di WABetaInfo, l’ultima versione beta suggerisce una prossima funzionalità di sicurezza per aiutarti a proteggere i backup della chat.

WhatsApp sempre più preparata per proteggere gli utenti

La nuova funzionalità è stata individuata in WhatsApp beta versione 2.20.66 e, come suggerisce il nome, ti consentirà di proteggere con una password i tuoi backup su Google Drive. Come visto negli screenshot rivelati da WABetaInfo, la funzione viene visualizzata nelle impostazioni di backup della chat e consente di crittografare facilmente i backup della chat con una password. In questo modo, né WhatsApp né Google saranno in grado di visualizzarne i contenuti.

È lecito ritenere che il ripristino di un backup crittografato richieda l’inserimento della password, senza la quale non sarà possibile accedere ai messaggi salvati. Al momento, la funzionalità è in fase di sviluppo e WhatsApp potrebbe apportare alcune modifiche significative prima che venga rilasciata. Vale anche la pena notare che la funzione non è disponibile nell’ultima versione beta e WABetaInfo è riuscita ad abilitarla manualmente.