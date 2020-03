Di recente ci sono state molte voci e fughe di notizie sull’aggiornamento di Microsoft dell’iconico menu Start di Windows 10. Ora, la società ha ufficialmente mostrato ciò su cui sta lavorando. Durante il podcast di Windows Insider, Microsoft ha annunciato le modifiche apportate al menu Start, che è stato progettato per “differenziare visivamente il menu Start da qualcosa che è più uniforme”.

Essenzialmente, sembra che Microsoft abbia ritenuto che l’attuale menu Start di Windows 10 fosse troppo confusionario. Ciò significa che il nuovo menu avrà un aspetto più discreto, più semplice da usare e renderà più facile la ricerca di app.

Microsoft Windows 10, il nuovo aggiornamento non è ancora pronto

Una delle più grandi modifiche al menu Start di Windows 10 sarà Live Tiles. Questi sono stati inclusi in Windows 10 sin dall’inizio, e sono icone di app animate che forniscono informazioni aggiuntive a seconda dell’app che rappresentano. Sebbene utili su dispositivi mobili con spazio dello schermo limitato (come gli smartphone), possono risultare inutili su Windows 10 per desktop. Non molte app usano più Live Tiles e alcune voci suggerivano che Microsoft si stesse preparando ad abbandonarle del tutto.

Da ciò che Microsoft ha ora mostrato del nuovo menu Start di Windows 10, sembra che Live Tiles verrà sostituito con icone statiche che utilizzano il nuovo stile Fluent Design di Microsoft. Tuttavia, la società ha voluto sottolineare che i Live Tiles non saranno rimossi e che “quelli che apprezzano i loro Live Tiles continueranno a essere in grado di farlo”.

Secondo The Verge, Microsoft non ha ancora deciso cosa fare con Live Tiles. Sembra che terrà d’occhio il feedback delle persone che usano Windows 10X, la versione a doppio schermo di Windows 10, che ha un menu Start privo di questa funzione. A parte questo, sembra che il prossimo menu Start sia abbastanza simile a quello esistente.

Non siamo sicuri di quando apparirà il nuovo menu Start in Windows 10. Probabilmente non apparirà nel prossimo aggiornamento di Windows 10 20H1 (noto anche come Windows 10 2004).