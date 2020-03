Come previsto, Google sta rilasciando una nuova serie di funzionalità e miglioramenti per i suoi device Pixel. La nuova ondata di funzionalità in arrivo include non meno di 12 nuove funzionalità utili che dovrebbero offrire agli utenti Pixel nuove esperienze.

Molte di queste modifiche incluse nell’aggiornamento renderanno più semplice l’utilizzo dei device Pixel. Ad esempio, è disponibile una nuova opzione che consentirà agli utenti Pixel di abilitare la modalità Non disturbare e altre routine basate su rete Wi-Fi. Inoltre, la modalità oscura può essere impostata tramite pianificazione automatica basata sugli orari locali di alba e tramonto.

Google Pixel, il nuovo aggiornamento è ricco di funzionalità

La funzione Motion Sense è stata ulteriormente migliorata per consentire agli utenti di Pixel 4 di mettere in pausa e riprendere la musica con un semplice gesto. L’app di sicurezza personale, che è stata lanciata ad ottobre negli Stati Uniti, è ora disponibile in più paesi come Australia e Regno Unito. L’app utilizza i sensori di Pixel 4 per rilevare se l’utente è stato coinvolto in un incidente d’auto.

Ancora più importante, il telefono può condividere informazioni come la tua posizione con i servizi di emergenza nel caso ne avessi bisogno. C’è anche una nuova funzionalità chiamata Live Caption che inserisce automaticamente i sottotitoli ai media in riproduzione sul telefono. Questa funzione specifica è ora disponibile per i dispositivi Pixel 2. Inoltre, l’aggiornamento aggiunge circa 169 nuove emoji, insieme a nuovi effetti AR che possono essere utilizzati durante le videochiamate Duo.

Il pulsante di accensione è stato ottimizzato per consentire agli utenti Pixel di eseguire alcune azioni aggiuntive. Ad esempio, se tieni premuto il pulsante di accensione, potrai scorrere tra carte di debito e di credito, biglietti per eventi o accedere a qualsiasi altra cosa in Google Pay. Questa funzione specifica è disponibile solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Spagna, Singapore e Taiwan.

Inoltre, sono stati implementati numerosi miglioramenti alla fotocamera che aggiungeranno profondità per selfie migliori e ci sarà l’opzione per creare foto 3D su Facebook. Anche la funzione di luminosità adattiva è stata migliorata, consentendo agli utenti di aumentare temporaneamente la luminosità dello schermo quando sono esposti alla luce solare diretta.