Il Galaxy S20 Ultra è sicuramente l’ammiraglia più costosa mai presentata da Samsung per quanto riguarda la serie Galaxy S. Decidere di acquistare un modello del genere non è sicuramente facile. Da noi in Italia si parte da 1.379 euro e nel resto del mondo non è tanto meglio, anzi. Detto questo però, quanto costa veramente al colosso sudcoreano produrlo? Tech Insight ha voluto scoprirlo.

Il costo del Galaxy S20: i componenti interni

Anche se di teardown ne sono già stati fatti, questo calcolo arriva soltanto ora grazie ai ragazzi di Tech Insights i quali hanno prodotto il grafico qua sotto. I calcoli sono ovviamente stimati e può essere che in realtà il costo sia stato più basso per via di molti aspetti come la spedizione di componenti in gran numero.

La parte più costosa, poco più di un quinto del totale, è il comparto fotografico con 107,50 dollari. A seguire troviamo il processore e diversi aspetti collegati per un costo di 81 dollari. L’ultimo gradino del podio l’ha conquistato il display con i suoi 67 dollari. Per quanto riguarda i pezzi meno costosi invece, troviamo la batteria con appena 7,50 dollari, la parte che serve per connettere il tutto e i materiali di supporto con 9,50 dollari ciascuno.

In generale, il Galaxy S20 Ultra dovrebbe costare intorno ai 528,50 dollari a Samsung per essere prodotto. Il top di gamma dell’anno scorso, il Galaxy S10+, aveva raggiunto i 420 dollari, ma il prezzo finale per il consumatore era molto più basso. In sostanza, con ogni Galaxy S20 Ultra venduto, Samsung ci farà un bel profitto.