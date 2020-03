Solamente qualche giorno fa abbiamo parlato della difficoltà di portare l’aggiornamento Android 10 sullo smartphone Xiaomi Mi A3 a causa dell’epidemia di coronavirus che sta dilagando ormai in tutto il mondo, causando problemi alla maggior parte dei colossi hi-tech.

Quest’ultimo ha infatti rallentato il mercato tecnologico, non solamente eventi come il Mobile World Congress ed alcune conferenze di Facebook. Fortunatamente però l’aggiornamento tanto atteso è arrivato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi A3 ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 10

In occasione del rilascio delle patch del mese di gennaio 2020, era stato confermato l’arrivo del tanto atteso aggiornamento per metà febbraio. Solamente qualche giorno fa abbiamo ipotizzato che l’azienda avesse rimandato tale aggiornamento per problemi legati al coronavirus. Ma a sorpresa di tutti, ecco che è arrivato.

La tempistica non è stata rispettata solamente per qualche giorno, perché nella mattinata di ieri, 1° marzo 2020, il tanto atteso aggiornamento si è fatto vedere anche su Xiaomi Mi A3. Quest’ultimo vi ricordo che, insieme ai suoi predecessori, è l’ultimo smartphone dell’azienda cinese a montare il sistema operativo Android così come è rilasciato da Google, chiamato anche Android Stock.

Se possedete quindi un Mi A3 potete correre a scaricare l’aggiornamento alla versione V11.0.7.0 ed installarlo. Vi ricordo che per poter installare e scaricare l’aggiornamento, dovrete avere più del 50% di batteria sul vostro smartphone o comunque metterlo in carica. Aspettiamo sicuramente i vostri commenti e, vi ricordiamo che lo Xiaomi Mi A2 sta ancora aspettando il rilascio dell’ultimo firmware targato Google. Abbiate pazienza che non manca molto.