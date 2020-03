Se facessimo un piccolo screening di tutti i contatti WhatsApp scopriremmo che sono davvero pochi – si contano in media sulle dita di una mano – gli utenti che hanno non utilizzano un’immagine del profilo. La foto copertina su WhatsApp, proprio come su Facebook o su Instagram, è divenuta un tratto distintivo fondamentale.

WhatsApp, i pericoli per l’immagine del profilo sono molteplici

Non tutti sanno però che un utilizzo poco accorto della foto del profilo può trasformarsi in un vero e proprio boomerang. Le regole sulla sicurezza online, infatti, non sono valide esclusivamente per le conversazioni ma anche per l’immagine di copertina.

Basta pensare a quanti danni può produrre la condivisione non voluta di una foto. Su WhatsApp, negli ultimi mesi, sono aumentati a dismisura i profili fake. In maniera quasi speculare si è verificato un numero esponenziale di furti d’identità.

A favorire questi episodi spiacevoli ci sono anche regole non proprio ferree da parte della stessa WhatsApp. Come abbiamo segnalato in più occasioni, a differenza di Instagram o di altri social, WhatsApp consente la visualizzazione a schermo intero di una foto. Da qui, poi, lo scatto di uno screenshot è la stretta conseguenza.

Come fare quindi a difendersi dai pericoli legati all’immagine profilo su WhatsApp? Una soluzione efficace potrebbe essere quella di impostare la visione della foto ai soli contatti salvati in rubrica. Soluzione ancora più drastica, poi, potrebbe essere l’eliminazione diretta della foto. Sia nell’uno che nell’altro caso si verrebbe a creare una sorta di argine contro tutti i malintenzionati che popolano la chat.