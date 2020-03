Con Vodafone alcuni fortunati utenti si ritrovano ad avere la possibilità di attivare una promozione molto speciale, possono spendere solamente 7 euro al mese, per godere comunque di un buonissimo quantitativo di contenuti, seppur sottostando ad alcune limitazioni.

Come sempre accade quando parliamo di offerte a basso costo, è bene ricordare che la passa a Vodafone in questione viene distribuita come operator attack, ovvero come offerta rivolta esclusivamente ad una ristretta cerchia di utenti in possesso di determinati requisiti. Per richiedere la Special Unlimited 7, questo è il suo nome, sarà necessario essere in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o di Iliad, con annessa obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario.

Inizialmente di base si dovrebbero pagare 12 euro per l’offerta in sé, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; non escludiamo possibili sconti o promozioni attualmente in atto, utili sopratutto per risparmiare almeno sul costo d’attivazione.

Passa a Vodafone: l’offerta da 50 giga al mese

L’offerta passa a Vodafone che tutti dovremmo e vorremmo attivare sul nostro numero di telefono è sicuramente la Special Unlimited 7, al suo interno si trovano 50 giga di traffico dati al mese, con annessi minuti illimitati e SMS senza limiti da utilizzare verso ogni utente o numero di telefono sul territorio nazionale italiano.

Il prezzo fisso da versare è pari a soli 7 euro al mese, tutto dovrà essere corrisposto solamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; nell’eventualità che venga richiesto il pagamento tramite conto corrente, sappiate che non siete obbligati ad accettarlo, ma potrebbe risultare una comodità in più da non sottovalutare.