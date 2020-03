Si è oramai conclusa la lunga scia di polemiche che ha coinvolto in maniera omogenea TIM così come tutti gli altri operatori di telefonia. La notizia di queste ultime giornate renderà molto soddisfatti gli utenti: TIM dovrà elargire dei rimborsi di credito ad ogni abbonato che ha subito una variazione unilaterale del contratto durante il periodo tra il 2016 ed il 2018.

TIM, arrivano i risarcimenti sulle bollette dopo le aspre polemiche

Tanti clienti si ricorderanno bene del triennio 2016/2018, un periodo in cui TIM così come altri gestori ha cambiato il periodo di fatturazione sia degli abbonamenti di telefonia fissa sia delle ricaricabili di telefonia mobile. Al posto di una fatturazione ogni 30 giorni, era infatti prevista una fatturazione ogni 28 giorni.

Le associazioni clienti, mai come in questa circostanza, sono state battagliere ed hanno portato TIM, Vodafone e Wind nella aule di tribunale. Dopo il blocco della rimodulazione contrattuale, sulla questione si sono espressi il TAR ed il Consiglio di Stato. Ambedue gli organi hanno dato torto a TIM, aprendo difatti alla possibilità di rimborsi per gli abbonati.

A seguito di un lungo periodo di battaglie, proprio nel corso di queste settimane, saranno operativi i primi conguagli di TIM. Già tanti utenti hanno ricevuto una comunicazione informativa via posta. In linea di massima, ogni cliente riceverà sulle prossime bollette un conguaglio equivalente agli extra pagati con gli aumenti di prezzi del precedente periodo.

In questa dinamica sono coinvolti esclusivamente gli utenti di telefonia fissa. Purtroppo, dobbiamo sottolineare come per la telefonia mobile non siano presenti simili provvedimenti.