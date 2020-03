Con l’arrivo del 5G sono aumentate le preoccupazioni in merito alle radiazioni emesse dagli Smartphone dalle antenne. Sono in molti, infatti, i cittadini Italiani convinti che le onde radio emesse dai propri cellulari possano causare alterazioni genetiche e, nel peggior dei casi, addirittura tumori. Recenti studi, però, hanno dimostrato che le radiazioni emesse dagli Smartphone sono di tipo non-ionizzanti, il che significa che non possono in nessun modo causare i problemi appena citati.

Nonostante ciò, però, alcuni Device con valori SAR elevati, tasso di assorbimento specifico, risultano essere pericolosi per i tessuti muscolari con cui sono costantemente a contatto. Scopriamo quindi di seguito quali sono di Device mobili con i valori SAR più elevati.

Smartphone e Radiazioni: ecco i Device più pericolosi