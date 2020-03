Poste Italiane è stata più volte presa di mira dai cyber-criminali, i quali hanno creato, e continuano a creare, comunicazioni e messaggi che riescono a truffare i clienti dell’azienda prosciugando le loro carte PostePay. Ecco, quindi, alcune nuove email phishing che mettono a rischio la sicurezza di tantissimi titolari di carte PostePay e PostePay Evolution.

PostePay: nuove email phishing rubano i dati e prelevano i risparmi!

I clienti di Poste Italiane, nonostante la straordinaria sicurezza garantita dall’azienda, continuano a ricevere nuove email phishing che possono causare la perdita di dati e del denaro presente sulle carte PostePay.

La truffa, che può presentarsi anche tramite SMS, agisce sfruttando una strategia ormai ben consolidata dai cyber-criminali, la quale mira a intimorire le vittime con un messaggio che si presenta quasi sempre in maniera identica.

Ancora una volta, infatti, la comunicazione fraudolenta diffusa dai malfattori arriva esortando i clienti a verificare i loro dati di accesso al sito di Poste Italiane per risolvere dei problemi riscontrati. Come sempre, i criminali suggeriscono anche il sito a cui accedere; e inseriscono l’apposito link all’interno della comunicazione, che si presenta come un messaggio ufficiale, proveniente davvero da parte dell’azienda. Poste Italiane, in realtà, non ha nulla a che vedere con tutto ciò, anzi ha più volte invitato i suoi clienti a diffidare dai messaggi che richiedono dati, codici e password.

E’ fondamentale, quindi, non cliccare sul link presente nel messaggio e, nel caso in cui vinca la curiosità, non lasciarsi ingannare dalla grafica della pagina a cui si avrà accesso. I tentativi di phishing puntano proprio all’inganno psicologico e utilizzano siti clone apparentemente identici a quelli degli enti sfruttati come espediente. Il tutto per poter raggiungere il loro obiettivo nel minor tempo possibile senza destare alcun sospetto, in quanto le vittime inserendo i loro dati nella pagina suggerita li invieranno automaticamente ai criminali, che potranno accedere ai conti e prelevarne il denaro senza alcuna difficoltà.