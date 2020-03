Le due piattaforme di streaming Netflix e Spotify sono molto utilizzate in gran parte del mondo da utenti appassionati di cinema e utenti appassionati di musica. Entrambe hanno un costo mensile anche se diverso, ma la maggior parte degli utenti non riesce a sostenerli entrambi poiché diventa un costo mensile troppo alto a lungo andare.

Fortunatamente esiste un metodo per risparmiare su entrambi i loro costi senza dover rinunciare ai loro comodi servizi offerti. Eccovi svelati maggiori dettagli.

Spotify e Netflix: ecco come risparmiare sull’abbonamento mensile in modo facile e gratuito

Tutti gli utenti possono possedere entrambi i servizi senza sostenere un costo eccessivo al mese con un trucchetto molto semplice. Innanzitutto è necessario creare un nuovo account Netflix e un nuovo account Spotify, e successivamente attivare l’abbonamento Premium di Netflix e l’abbonamento Premium For Family.

Una volta attivati è necessario trovare altre tre persone d’accordo nel condividere un solo account poiché l’abbonamento Premium di Netflix permette di usufruire del suo servizio su quattro schermi diversi in contemporanea. In questo modo, il costo mensile dell’abbonamento (14,99 Euro) può essere diviso in quattro e sostenerne mensilmente un costo di circa 3,70 Euro a testa.

Lo stesso procedimento vale per Spotify, ma la differenza sta nelle persone che possono utilizzare il servizio poiché tale abbonamento permette di usufruire della piattaforma su sei dispositivi in contemporanea. Gli utenti, dunque, devono essere in sei per condividere lo stesso account e sostenere un costo di circa 2,50 Euro al mese a testa.

Con questo metodo gli utenti che non vogliono rinunciare ad una delle due piattaforme possono usufruire del servizio di entrambe sostenendo un costo mensile di circa 6,20 Euro.