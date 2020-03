La NASA sta chiedendo tutto l’aiuto necessario per assicurarsi che le sue missioni con equipaggio sulla Luna e su Marte possano procedere senza intoppi. Questo procedimento potrebbe richiedere anche l’aiuto degli studenti. L’agenzia sta dando il via ad un nuovo ciclo chiamato Mars Exploration Systems Habitation Accademico Innovation Challenge (M2M X-Hab se si vuole dare un nome molto più breve), il quale incoraggia gli studenti universitari a studiare e a sviluppare conoscenze per quanto concerne i viaggi nello spazio. Questa può essere considerata soprattutto una sfida: gli studenti verranno premiati in base a varie competenze acquisite e a come verranno esposte le suddette competenze.

NASA: i premi per gli studenti sono relativamente modesti. Questo è un progetto che può rivelarsi importante

I premi saranno relativamente modesti, partiranno da 15.000 dollari fino ad arrivare a 50.000 dollari. La NASA ha specificato che i premi non saranno solamente assegnati nel momento in cui verranno presentati prodotti tangibili. I premi potranno essere assegnati anche in base a “lacune di conoscenza” che l’agenzia poteva avere in alcuni campi, ad esempio. Le proposte per partecipare al programma devono essere presentate il 24 aprile e chiaramente sono disponibili per gli studenti che hanno residenza sul territorio statunitense.

La competizione potrebbe non portare a una svolta importante nelle spedizioni sulla Luna e su Marte. Tuttavia, concorsi come questo hanno avuto dei risvolti importanti portando a concetti che potrebbero diventare interessanti in futuro. M2M X-Hab potrebbe consentire alla NASA di concentrarsi sui problemi più ampi legati al viaggio e alla sopravvivenza in luoghi oltre la Terra.