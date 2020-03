MediaWorld ha recentemente proposto al pubblico italiano un nuovo interessante volantino, attivandolo sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio, con all’interno un buonissimo quantitativo di sconti e di prezzi bassi da saper cogliere immediatamente al volo.

La campagna promozionale si apre con quanto MediaWorld ci ha sempre abituato a vedere, il Tasso Zero, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi, in modo da poter ripagare il prestito tramite rate fisse sul proprio conto corrente. Il volantino, inoltre, risulta essere attivo anche direttamente sul sito ufficiale, in questo modo si potrà acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, ma con spese di spedizione a pagamento.

Volantino MediaWorld: le offerte con i migliori prezzi del momento

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, a prima vista il migliore (al netto delle ultime offerte Samsung) è sicuramente lo Huawei P30 Pro, uno smartphone che non necessita di presentazioni, oggi acquistabile con un esborso di soli 629 euro per la versione no brand.

Scendendo di prezzo non può sicuramente mancare lo Xiaomi Mi Note 10, disponibile a 499 euro, livello incredibile per il primo dispositivo al mondo con pentacamera posteriore e dalle prestazioni elevatissime. Le altre occasioni da non lasciarsi sfuggire riguardano Huawei P30 Lite New Edition, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi 8, Xiaomi Mi 9 Lite e terminali appartenenti alla stessa fascia di prezzo.

Maggiori dettagli sono disponibili poco sotto.