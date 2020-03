Tom Ellis è un attore molto amato in questi ultimi tempi grazie al ruolo principale che interpreta nella serie televisiva americana Lucifer. A raccontare questa storia è lo sviluppatore Tom Kapinos che ha deciso di sviluppare una fiction raccontando di Lucifero che decide di abbandonare gli inferi per trasferirsi con la sua alleata, Mazikeen, a Los Angeles e aprire un Night Club. Un locale che in pochissimo tempo riesce ad essere molto conosciuto grazie ai numerosi favori nei confronti dei suoi clienti.

In questi ultimi giorni, però, arrivano delle brutte notizie per i milioni di fan della fiction perché questa stagione potrebbe essere l’ultima in maniera definitiva. Il finale di questa stagione in arrivo potrebbe chiudere definitivamente Lucifer.

Quinta e ultima stagione di Lucifer: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate già da diverse settimane e ad annunciare questa notizia è il colosso dello streaming online, Netflix. Non si conoscono ancora i dettagli relativi alla data d’uscita ufficiale, ma secondo alcune dicerie la quinta stagione potrebbe arrivare nel mese di Maggio, in particolare nelle ultime settimane.

A comporre questa nuova stagione sono i quindici episodi dalla durata di quaranta minuti circa, ma molto probabilmente sarà una stagione divisa in due parti. Altri dettagli, invece, si riferiscono alla prima puntata della quinta stagione perché si conosce il titolo: Really Sad Devil Guy.

Altre novità potrebbe svelarle molto presto il colosso di streaming Netflix visto che la visione di questa nuova stagione è prevista in prima visione assoluta sulla sua piattaforma. Non resta che prestare molta attenzione ai suoi profili ufficiali di Instagram, Facebook e Twitter.