L’ultima manovra finanziaria incentiverà l’utilizzo della moneta elettronica e dello scontrino fiscale da parte di utenti e commercianti, con l’obiettivo di rendere tracciabili la gran parte dei pagamenti per combattere l’evasione fiscale. Nelle pieghe del documento si evince che ci sarà la cosiddetta lotteria degli scontrini, mentre che chi sceglierà di pagare sempre con carta di credito o bancomat potrà detrarre le transazioni dalle tasse da pagare a fine anno. L’importante che siano sistemi tracciabili e beneficeremo della detrazione del 19%.

Tornando alla lotteria, come fanno sapere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono arrivati i primi dettagli su regole, funzionamento e premi di questo concorso legato all’emissione dello scontrino fiscale. Un sistema che inoltre premia due volte chi paga con carta di credito.

Lotteria degli scontrini: come funziona

La lotteria degli scontrini è un vero e proprio concorso a premi legato all’emissione dello scontrino fiscale, e chi sceglie di pagare la spesa con la carta di credito o debito potrà beneficiare di una doppia estrazione: quella standard, legata allo scontrino in contanti, e quella riservata al pagamento cashless.

Per ogni scontrino emesso il cliente riceverà dei “biglietti virtuali” legati a un proprio codice personale e poter partecipare all’estrazioni a premi controllata dall’amministrazione finanziaria. Nel caso uno dei vostri biglietti dovesse essere selezionato, arriverà un premio in denaro di alcune migliaia di euro.

A differenza delle prime ipotesi circolate, i biglietti virtuali della lotteria degli scontrini verranno erogati in maniera proporzionale agli euro di spesa effettuata: per ogni euro speso si riceverà un ticket della lotteria. Tuttavia per partecipare sarà necessario registrarsi sul “Portale lotteria” e richiedere il codice personale. Una volta ottenuto, si dovrà scansionare il codice QR impresso sullo scontrino per inserirlo nel proprio account personale.

I premi validi dall’inizio del concorso fissato per il 1 luglio 2020 saranno appannaggio sia dei clienti sia degli esercenti e sono:

1 premio annuale da 1 milione di euro;

1 premio annuale da 5 milioni di euro (solo se pagate con moneta elettronica);

1 premio annuale da 1 milione di euro (per gli esercenti);

3 premi mensili da 30 mila euro;

10 premi mensili da 100 mila euro (solo se pagate con moneta elettronica);

10 premi mensili da 20 mila euro (per gli esercenti).

I premi invece fissati dal 1 gennaio 2021 saranno di tipo settimanale: