Una grande rapina e otto personaggi sono i protagonisti della serie televisiva spagnola conosciuta con il nome di “La Casa di Carta”. Alex Pina è l’ideatore di quello che inizialmente era una mini serie televisiva, ideata per raccontare una semplice storia.

Una trama originale, i personaggi e le loro storie hanno fanno innamorare milioni di spettatori che hanno avuto la possibilità di guardare le puntate della serie televisiva sulla piattaforma di streaming online più conosciuta al mondo, Netflix. Oggi, però, in rete non si fa altro che parlare e aspettare i nuovi episodi visto che il finale della precedente stagione non è stato dei migliori per alcuni personaggi.

La quarta stagione della serie televisiva spagnola La Casa di carta è in arrivo: ecco cosa aspettarsi

Le riprese della quarta stagione sono già iniziate da diverse settimane e i fan hanno già potuto guardare il trailer anche se non ha svelato alcun particolare importante. La piattaforma di Netflix ha recentemente annunciato la data ufficiale d’uscita dei nuovi episodi, il tre Aprile di quest’anno. Insomma, circa un mese è gli utenti che usufruiscono del servizio offerto da Netflix sostenendo un abbonamento mensile hanno la possibilità di scoprire finalmente il seguito di questa affascinante serie televisiva spagnola.

Ad attirare l’attenzione è Alba Flores, la giovane attrice che interpreta il personaggio di Nairobi, un personaggio molto amato e con una fine importante nella terza stagione. Riguardo a Nairobi i dubbi sono numerosi, ma la giovane attrice ha rivelato che i nuovi episodi sono colmi di colpi di scena e anche il suo personaggio ha un ruolo importante.