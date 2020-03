Esselunga ha recentemente attivato un interessante volantino, valido dappertutto fino al 4 marzo, tramite il quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su una coppia di prodotti dal giusto prezzo di vendita, con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Mentre nei vari negozi risulta essere ancora attiva l’offerta tech mirata sul dispositivo anti-abbandono (disponibile a 49 euro), ecco spuntare l’occasione perfetta per risparmiare acquistando smartphone targati Huawei o Samsung. Per dovere di cronaca ricordiamo comunque che parliamo di versioni completamente sbrandizzate e con la classica garanzia legale (da esercitare sempre nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto).

Per i nuovi codici sconto e le offerte Amazon, approfittate subito del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Esselunga: le offerte sono davvero invitanti

Il modello di smartphone di cui possiamo consigliare sicuramente l’acquisto è lo Huawei P30 Lite, ottima soluzione per gli utenti che desiderano risparmiare e godere di discrete prestazioni complessive. Il suo prezzo finale di 229 euro denota una certa propensione verso la fascia medio-bassa del mercato, ma la scheda tecnica risolverà tutti i dubbi venutisi a creare; a conti fatti parliamo di un dispositivo con display da 6.15 pollici e risoluzione FullHD+, una batteria da 3340mAh, un ottimo processore octa-core targato HiSilicon Kirin, nonché interfaccia grafica EMUI 9.1 e sistema operativo Android 9.

Se si volesse risparmiare ancora di più, l’altro modello da acquistare è sicuramente il Samsung Galaxy A20e, oggi in vendita a 139 euro nella versione no brand. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente in negozio entro il 4 marzo.