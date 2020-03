Il nuovo formato per la carta d’identità, la tessera elettronica, è ormai in grande uso: a seguito del rinnovo sono molti gli italiani che hanno adottato l’entrante tessera e sempre di più procederanno a tale upgrade nel corso dei prossimi mesi. Entrata in vigore ormai da diverso tempo, la stessa ha subito diverse problematiche in fase di iniziazione ma ad oggi quasi tutte sembrano essere state risolte. Sebbene, quindi, la stessa non sia ancora diventata a tutti gli effetti la forma unica ed ufficiale della carta d’identità, il Governo ha già pensato come rendere questo documento ancora più funzionale attribuendo allo stesso delle nuove funzioni.

Carta d’identità elettronica: potrà essere utilizzata in alternativa allo SPID

Stando alle ultime dichiarazioni effettuate sul sito del Viminale, ad oggi sappiamo che la Carta d’identità elettronica “è il risultato dell’integrazione delle più avanzate tecnologie disponibili, infatti coniuga in un unico strumento elementi di sicurezza fisici e digitali che assicurano il massimo livello di garanzia e accuratezza nei processi di accertamento dell’identità delle persone. In sostanza la carta d’identità elettronica garantisce una identificazione robusta e di livello 3“.

Così facendo i gestori privati verrebbero eliminati rendendo acconsentendo ad una totale statalizzazione dello SPID e consentendo, infine, ai cittadini di ottenere un documento capace di:

verificare la propria identità personale; rappresentare una chiave di accesso per usufruire dei servizi online; garantire la fruizione di servizi accesso veloci rappresentati, ad esempio, dai badge identificativi o dagli abbonamenti elettronici.

Per conoscere le modalità di richiesta della CIE vi rimandiamo al sito ufficiale del Ministero degli Interni.