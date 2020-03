Carrefour abbandona ogni precauzione con il lancio di una campagna promozionale davvero interessante, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad alcuni prezzi decisamente importanti, se confrontati comunque con i livelli dei listini attualmente presenti sul mercato.

Il volantino attuale strizza l’occhio al meccanismo del SottoCosto, alla base della campagna troviamo quindi sconti incredibili, ma pochissime disponibilità in negozio, ciò sta a significare che l’utente dovrà necessariamente “correre” nel punto vendita per riuscire ad accapparrarsi ciò che più desidera (le scorte non verranno rifornite).

Volantino Carrefour: le offerte con i migliori prezzi in circolazione

L’offerta più importante di tutto il volantino Carrefour è sicuramente quella applicata sull’Apple iPhone Xs, uno smartphone che non necessita di presentazioni, in vendita oggi a soli 599 euro nella versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Virando verso il mondo Android, le alternative parlano comunque di un buonissimo Samsung Galaxy A50 in vendita a 249 euro, passando comunque per lo Xiaomi Mi A3 a 149 euro o semplicemente il Samsung Galaxy A10 a 119 euro.

Per gli interessati, segnaliamo comunque la possibilità di acquistare le Apple AirPods 2019 a soli 129 euro. Maggiori informazioni in merito alla corrente campagna promozionale sono reperibili direttamente qui sotto tra le pagine del volantino, segnaliamo comunque la possibilità di acquistare anche televisori ed elettrodomestici a prezzi relativamente più bassi rispetto ai listini dello stesso periodo (la garanzia è sempre di 24 mesi).