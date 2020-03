Passando alla rete in 3G sappiamo che presto potrebbe essere spenta, nonostante in molte zone d’Italia supporta ancora i possibili buchi del 4G. Quando arrivò per la prima volta, la navigazione web raggiunse un buon livello a una velocità massima di 384 Kbps. Discreta anche la condivisione di contenuti multimediali e i download di file di piccole o medie dimensioni. L’evoluzione finale degli standard UMTS e HSPA+ è stata in grado di offrire velocità di connessione fino ai 42,2 Mbps.

L’attuale e più usata rete 4G si attesta su una velocità media di 100 Mbps. Oggigiorno il download di qualsiasi contenuto multimediale è questione di pochi minuti, così come guardare video in streaming in FullHD. L’evoluzione al 4.5G, lanciata da Vodafone e TIM e poi Wind Tre, ha migliorato le qualità della rete seppur lontana dal 5G.

Un 5G che ci offrirà una velocità oltre al Gigabit per scaricare film in pochi secondi e comunicare con gli oggetti dell’Internet of Things. Avremo Giga illimitati e una copertura infallibile, mentre in campo industriale ci saranno grosse novità: dalle automobili senza pilota al mondo del gaming si sperimenterà la realtà virtuale e aumentata.