Il mondo di Wind è bello perché è vario e ricco di opportunità, a conti fatti l’azienda è l’unica in Italia che permette all’utente di raddoppiare i giga della propria offerta senza dover necessariamente versare alcun centesimo in più; questo è possibile grazie alle cosiddette versioni Easy Pay.

Molto spesso scorrendo le offerte dell’operatore in orange avrete letto la dicitura “Easy Pay” e vi potreste essere domandati il significato, ebbene, sappiate che sono sostanzialmente identiche ad altre soluzioni, ma presentano una differenza sostanziale. Prima di tutto permettono di raddoppiare i giga di traffico di netto, senza apportare modifiche al prezzo finale di vendita; in secondo luogo richiedono obbligatoriamente il pagamento tramite conto corrente bancario, con annesso vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi (entro il quale non si può richiedere la portabilità senza pagare una penale).

Passa a Wind: come raddoppiare i giga della propria offerta

Sulla base di tutto questo, nel momento in cui vi trovate in attivazione di una nuova SIM/offerta, nulla vi vieta di optare per la versione Easy Pay, previa consapevolezza delle “limitazioni” indicate poco sopra.

Ultimamente sul mercato è disponibile la All Inclusive 50 Top+, soluzione da 5,99 euro al mese con 50 giga, minuti illimitati e 200 SMS per gli utenti di un operatore virtuale. I coinvolti nella suddetta possono comunque optare per la All Inclusive 100 Top+ Easy pay, esattamente la stessa offerta ma proprio con 100 giga di traffico a 5,99 euro al mese, pagamento tramite conto corrente e vincolo contrattuale di 24 mesi. Entrambe possono essere richieste direttamente nei punti vendita in Italia.