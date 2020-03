WhatsApp improvvisamente a pagamento: il messaggio gira in chat

Quando si parla di WhatsApp, non sono di certo solo positivi gli argomenti che vengono fuori. Questo lo sanno benissimo gli utenti assidui della piattaforma, i quali sanno benissimo che la messaggistica istantanea spesso e volentieri può essere utilizzata anche per scopi tutt’altro che chiari.

Sovente si è discusso delle varie truffe che passano attraverso la chat, molto spesso sotto forma di catene di Sant’Antonio. Sembra infatti questo è il mezzo di diffusione perfetto per far sì che gli inganni arrivino a quante più persone possibile. L’applicazione ha provato in tanti modi a debellare questo cancro, riuscendoci però solo parzialmente visto che alcune funzioni sono state limitate. Più di questo WhatsApp non avrebbe potuto fare, e proprio per tale motivo qualche balordo continua a fare di testa sua. Nelle ultime ore un nuovo messaggio avrebbe invaso le chat di migliaia di utenti.

WhatsApp, il ritorno pagamento sembra cosa fatta con l’ultimo messaggio ma si tratta solo di una fake news

Diversi anni fa WhatsApp a pensato di passare dall’essere a pagamento, ha totalmente gratuita. Infatti il costo di 0,89 € all’anno che gli utenti erano costretti a sostenere, da diverso tempo non esiste più. Nelle ultime ore però qualcuno avrebbe deciso di mettere in stato d’ansia tutti gli utenti, facendo girare un nuovo messaggio di testo.

Stando alle segnalazioni, si parlerebbe all’interno del messaggio in questione di un nuovo ritorno a pagamento. WhatsApp quindi, secondo il testo, potrebbe ritornare a costare 0,89 € a partire dal prossimo mese. Ovviamente si tratta solo di una fake news senza alcun tipo di fondamento, per cui potete restare tranquilli.