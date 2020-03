Buone notizie in arrivo anche per gli abbonati di Vodafone. Per gli utenti del provider inglese, così come per la maggior parte dei clienti di TIM e Wind, si sta per concludere il lungo periodo di attesa per i rimborsi di credito in bolletta. Nel corso delle prossime settimane, tante persone riceveranno un risarcimento a seguito di rimodulazioni di prezzo del passato.

Vodafone, arrivano i rimborsi di credito con le prossime bollette

Le rimodulazioni a cui facciamo riferimento sono quelle famose con i pagamenti ogni 28 giorni. Gli utenti ben si ricorderanno del cambiamento radicale dei listini di tutti i gestori di telefonia tra il 2016 ed il 2018. Ad essere interessati da quella rimodulazione ci furono sia gli utenti di telefonia fissa che quelli di telefonia mobile.

Questi cambiamenti contrattuali hanno dato il via ad una lunga serie di polemiche da parte degli utenti, polemiche che si sono trasformate successivamente in vere e proprie azioni legali. A giudicare il comportamento degli operatori con i pagamenti ogni 28 giorni sono intervenuti prima il TAR e poi Consiglio di Stato. Ambedue gli organi hanno punito Vodafone così come gli altri provider.

Come TIM e Wind, quindi anche Vodafone nel corso delle prossime settimane rimborserà gli utenti che hanno subito queste variazioni di prezzo negli anni di cui prima. La somma totale del rimborso sarà equivalente al valore degli extra ricevuti dall’operatore grazie ai pagamenti ogni 28 giorni.

Gli utenti non dovranno fare alcuna richiesta. Come comunicato da Vodafone, infatti, il risarcimento sarà automatico. I clienti hanno ricevuto o riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dello stesso gestore.