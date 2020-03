Permettere ad un numero crescente di utenti di accedere alle Reti di quinta generazione, proponendo tecnologie innovative ad un costo più accessibile. E’ quanto cerca di fare VIVO con il suo Z6, il suo ultimo smartphone di fascia media con supporto al 5G e dalle caratteristiche piuttosto interessanti, nonché un aspetto che rispecchia in pieno i trend del momento, con cornici ridotte, modulo fotocamera ad orientamento verticale e angoli arrotondati.

Vivo Z6 5G, caratteristiche e prezzi

Vivo Z6 dispone di un ampio schermo LCD da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ (2080×1080 pixel), un rapporto schermo-scocca del 90,74% e foro nell’angolo superiore destro, all’interno del quale è ubicata la fotocamera frontale da 16 MP.

Sotto la scocca di questo smartphone si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 765G a 7nm con GPU Adreno 620. Il tutto è accompagnato da 6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2. Vivo Z6 dispone anche di un sistema di raffreddamento a liquido, che entra in azione in caso di utilizzo intenso dello smartphone (per esempio, durante le sessioni di gioco), per abbassare la temperatura del dispositivo fino a 10° C.

Abbiamo già detto che la fotocamera frontale per selfie è da 16 MP. Sul retro, invece, Vivo Z6 presenta una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 MP (f/1.79), un obiettivo grandangolare da 8 MP (f/2.25, 112°), un obiettivo macro da 2 MP (4 cm, f/2.4) e un sensore di profondità da 2 MP. Accanto alla fotocamera posteriore, inoltre, è posizionato il lettore di impronte digitali.

La batteria offre una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 44 W, per una carica completa in 65 minuti. Per quanto riguarda la connettività, infine, Vivo Z6 supporta, oltre al 5G, anche il WiFi 802.11ac, il Bluetooth 5.0, GPS ed NFC.

Lo smartphone è disponibile in Cina nelle colorazioni Aurora Black, Silver e Ice Blue al prezzo di circa 298 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage; e al prezzo di circa 335 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.