Avere dei problemi di linea è molto seccante, soprattutto quando questi intervengono in momenti specifici della giornata in cui si ha un po’ di tempo per navigare online e spensierarsi o si devono effettuare delle chiamate importanti. Ricordando sempre che al giorno d’oggi sono migliaia le persone che lavorano con il telefonino, quando le linee di TIM, Wind, 3 Italia, Vodafone e Iliad decidono di non funzionare causano diversi problemi. I famosi disservizi o down di rete, quindi, risultano essere un fattore molto determinante, soprattutto in fase di scelta di un nuovo operatore per un utente.

TIM, Wind, 3 Italia, Vodafone e iliad: svelati quali sono i down di rete avvenuti nelle ultime 48 ore

Ad oggi fare una scelta saggia risulta essere molto semplice. In che modo? Beh, grazie a downdetector.it; utilizzabile per effettuare sia segnalazioni che informarsi sugli ultimi disservizi, downdetector è una piattaforma che raccoglie i down di rete, per l’appunto, di diversi servizi come quelli della telefonia e per finire a quelli delle piattaforme di gioco.

Grazie ad essa, ad esempio, sappiamo che nelle ultime 48 ore:

TIM ha avuto problemi inerenti a Internet fisso, telefonia fissa e telefonia mobile;

ha avuto problemi inerenti a Internet fisso, telefonia fissa e telefonia mobile; Wind ha avuto problemi inerenti a Internet, telefonia e blackout totali;

ha avuto problemi inerenti a Internet, telefonia e blackout totali; Vodafone ha avuto problemi inerenti a internet, telefonia fissa e telefonia mobile;

ha avuto problemi inerenti a internet, telefonia fissa e telefonia mobile; 3 Italia ha avuto problemi inerenti a telefonia mobile, internet mobile e blackout totali;

ha avuto problemi inerenti a telefonia mobile, internet mobile e blackout totali; Iliad ha avuti problemi inerenti a telefonia mobile, internet mobile e blackout totali.

Consultando il sito, inoltre, per ogni operatore sarà possibile consultare una mappa in cui sono racchiuse le segnalazioni e le zone colpite dai disservizi di rete.