L’operatore PosteMobile è costantemente a lavoro per rendere il proprio servizio sempre migliore. Essendo un operatore virtuale appartenente a Tim, PosteMobile sfrutta la rete del noto gestore delle telecomunicazioni per garantire un servizio efficiente ai suoi utenti.

Parlando del reparto commerciale, bisogna accennarvi qualche offerta interessante viste le soglie disponibili ed i relativi costi. Le offerte in questione sono le seguenti: Creami Style, Creami WeBack e Creami Extra Wow 10GB.

Queste tre offerte sono attivabili da tutti i clienti che vogliono cambiare il proprio operatore telefonico per attivare un’iniziativa commerciale migliore.

Passa a PosteMobile provenendo da qualsiasi operatore

Prima di entrare nel dettaglio su ogni singola offerta, vi anticipiamo che queste tre offerte contengono minuti, sms e giga a dei prezzi economici.

L’offerta Creami Style include 500 credit per eseguire chiamate verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile ed inviare messaggi ai numeri mobili. Sono presenti anche 5 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 5 Euro e non è previsto nessun costo di attivazione.

L’offerta Creami WeBack propone credit illimitati per eseguire chiamate verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile ed inviare messaggi ai numeri mobili. Sono disponibili anche 50 giga in 4G ed il costo mensile da versare è pari a 9,99 Euro. Non sono previsti costi di attivazione.

Concludiamo con l’offerta Creami Extra Wow 10GB che prevede credit illimitati per eseguire chiamate verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile ed inviare messaggi ai numeri mobili. Sono disponibili anche 10 giga di traffico dati in 4G ed il costo mensile da versare è pari a 7 Euro. Non sono previsti costi di attivazione.