Ogni anno OnePlus rilascia due serie di smartphone che rientrano nella categoria top-di-gamma. Parliamo della linea “classica” e della serie “T”. Sembra che anche quest’anno non ci sarà eccezione, ma a causa dell’epidemia di coronavirus, molte cose potrebbero cambiare. In ogni modo, questi device sono dotati di un hardware aggiornato e potente e del loro design tradizionale.

In rete sono apparse nuove indiscrezioni che sembrano confermare che OnePlus 8 continuerà con lo stesso design dei suoi predecessori. Questa settimana è apparso online un manuale utente che indica nella parte inferiore un probabile OnePlus 8 5G. Guardando il poster, possiamo vedere che il telefono avrà uno schermo con un foro per la fotocamera in alto a sinistra.

OnePlus 8, non abbiamo ancora un comunicato ufficiale

Allo stesso tempo, possiamo vedere il dispositivo con l’impronta digitale posizionato al suo solito posto ed un design molto familiare. È interessante notare che OnePlus India ha annunciato che il nuovo prodotto sarà annunciato il 3 marzo, nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali.

Tuttavia, dal breve video, sembra che non si tratti del OnePlus 8 in questione. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il prossimo device OnePlus sarà uno smartphone da gaming, mentre altri pensano che la società annuncerà un nuovo concept phone. Si presume addirittura che OnePlus abbia reso l’obiettivo multi-zoom perimetrale pronto per l’uso commerciale e potrebbe rilasciarlo a breve.

All’inizio di quest’anno, OnePlus ha mostrato il suo primo concept device. La più grande caratteristica è il design nascosto dell’obiettivo posteriore. Il passaggio da opaco a trasparente richiede solo 7 secondi, ma OnePlus non ha detto quando sarà disponibile sul mercato. Comunque, si dice che OnePlus 8 avrà uno schermo da 6,5 pollici e una tripla fotocamera sul retro. Inoltre, la capacità della batteria sarà di 4000 mAh e il device avrà un certificato IP53 per l’impermeabilità.