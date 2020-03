La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, nel mese che sta per arrivare, come di consuetudine, lancerà dei nuovi contenuti molto attesi. Sicuramente nei prossimi giorni arriveranno altri annunci ma nel frattempo possiamo già dare una sbirciata alle novità in rilievo.

Sicuramente nel mese di marzo 2020 verrà rilasciata la terza stagione della serie TV Elite, di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Oltre alla nuova stagione di Elite sbarcheranno tantissimi altri nuovi contenuti. Scopriamone qualcuno.

Netflix: alcuni dei contenuti in arrivo nel mese di marzo 2020

Per quanto riguarda le serie TV arriverà anche la terza stagione di Ozark, originale Netflix insieme ad Elite. Il 13 marzo 2020 arriverà la prima stagione di Bloodride, lo stesso giorno di Elite. Il 20 marzo invece potremo gustarci Self Made: La vita di Madam C.J. Walker. Tra i film originali non perdetevi Spenser Confidential il 6 marzo, Lost Girls il 13 marzo e Ultras il 20 marzo. Parlando sempre di serie TV ma non originali del colosso sbarcheranno la terza stagione di un altro teen drama, Riverdale.

Ovviamente la piattaforma lancerà anche tantissimi altri film non originali, il 1° marzo sbarcheranno Cemento Armato, Giovani Pazzi e Svitati, L’incredibile storia di Winter il Delfino 2, La sedia della felicità, Lock & Stock, Love Story, Passione sinistra. E ancora, Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, Un giorno di ordinaria follia e You Got Served.

Passiamo alle anime, capitolo molto apprezzato sulla piattaforma. Il 1° marzo sbarcherà la prima stagione di Bakugan Battle Planet, insieme a Le bizzarre avventure di JoJo, Arrietty, I miei vicini Yamada, La città incantata, La ricompensa del fatto, La storia della Principessa Splendente e molte altre. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per gustarcele tutte.