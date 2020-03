L’arrivo di Very Mobile sul mercato dei gestori di telefonia mobile pare non abbia impensierito Iliad. La società made in France fa rosicare il nuovo arrivato proponendosi con due offerte segrete all’interno del sito ufficiale. Ma non è tutto. Nonostante i due operatori condividano la presenza di un servizio utilissimo l’ago della bilancia continua a pendere a favore del provider da 4 milioni e mezzo di utenti. Non sarà facile per Wind Tre contrastare i due servizi proposti gratuiti per sempre dal rivale. Scopriamo quali sono.

Iliad: anche l’offerta da 4,99 euro al mese include i due servizi gratuiti migliori di sempre

Fondamentalmente il portfolio di offerte Iliad si riassume nella presenza di Giga 40, Giga 50 ed opzione Solo Voce. Sappiamo che nella loro interezza queste proposte commerciali coprono un ampio bagaglio di esigenze. Si passa dalle opzioni con minuti ed SMS illimitati SENZA INTERNET della proposta low-cost ai 40 e 50 Giga con traffico incluso in Europa con 4G Plus delle rispettive versioni Giga 40 e Giga 50.

In tutti i casi il costo è bloccato a tempo indeterminato ed include la presenza dei servizi “Chi è Iliad?” – tramite messaggio di tipo SMS informativo su telefono spento o numero non raggiungibile – segreteria telefonica ed anche chiamate gratis all’estero verso oltre 60 destinazioni internazionali senza costi aggiuntivi.

Rispetto al gestore di Benedetto Levi la compagnia virtuale nata dalla costola di Wind Tre offre soltanto la componente “Ti ho cercato“, utile per informare il destinatario per una chiamata ricevuta ma persa in caso di numero non raggiungibile. Per il resto non vi sono ulteriori opzioni condivise. L’unica opzione speciale per Very Mobile è rappresentata da “RingMe“, con il quale è possibile prenotare la richiamata verso un numero momentaneamente non raggiungibile.

L’offerta unica del nuovo competitor si propone con la rete Wind Tre in 4G per minuti illimitati, SMS illimitati e 30 Giga di traffico alla massima velocità con hotspot service a costo azzerato. Il prezzo richiesto per questa promo di lancio è di soli 4,99 euro al mese tutto compreso (blocco attivo per i servizi VAS a pagamento).