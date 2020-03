Con il decreto approvato venerdì 28 febbraio dal Consiglio dei ministri, il canone RAI e le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti saranno sospesi fino al prossimo 30 aprile per tutte le famiglie interessate dalle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19, il coronavirus appunto.

Il meccanismo è lo stesso di quando ci sono stati i terremoti ma, diversamente da quanto accaduto con le calamità naturali, consumi energetici e digitale terrestre non subiranno alcuna battuta d’arresto. In questo modo sarà comunque assicurato un sostegno alle famiglie e alle imprese colpite economicamente dal contagio da coronavirus.

Bollette e Canone Rai sospesi: ecco le novità per gli italiani

Come raccontato da Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, qualsiasi misura:”si applichi nei confronti di consumatori e imprese, infatti, produce effetti sull’equilibrio complessivo del sistema, che vanno previsti e misurati. A differenza di altre emergenze, come alluvioni e terremoti, non ci sono danni strutturali alle utenze e la continuità del servizio è assicurata. L’elemento da valutare in questi casi, come si sta facendo, è limitato ai rapporti contrattuali tra gestori e utenti e alle misure di riconoscimento della parte economica“.

Come da decreto, l’Autorità dovrà fissare la sospensione temporanea fino al 30 aprile dei termini di pagamento delle fatture per gli undici Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento. Le amministrazioni sono al momento dieci in Lombardia e una in Veneto. Successivamente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ancora non in Gazzetta Ufficiale, l’Authority dovrà indicare le modalità di rateizzazione delle fatture indicando “ove opportuno anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.

Anche il pagamento del canone Rai per ora sospeso avverrà senza sanzioni e interessi in un’unica rata con la prima bolletta utile dell’energia elettrica entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno.