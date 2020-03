Comet rilancia la sfida a Trony con una campagna promozionale davvero molto allettante, nonché effettivamente alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio italiano, in quanto attiva sia online che nei vari punti vendita fisici sparsi per le regioni del nostro paese.

Alla sua base è stato posizionato un classicissimo Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere ed ottenere un prestito da restituire poi a rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente. Ricordiamo che per ottenerlo sarà necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti, nonché ovviamente superare il limite minimo di spesa di 199 euro.

Volantino Comet: queste sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

La migliore occasione del volantino Comet riguarda la presenza di un regalo con l’acquisto di alcuni prodotti in particolare (in genere sono elettrodomestici); coloro che infatti li sceglieranno avranno la possibilità di ricevere gratis la Rowenta Air Force Flex, il cui valore commerciale si assesta attorno ai 349 euro.

In alternativa tra le pagine possiamo trovare un grandissimo numero di offerte e di prezzi bassi anche sulla categoria merceologica degli smartphone, i modelli in promozione sono Huawei P30 Pro, Motorola One Zoom, Motorola G8 Plus, Oppo A9, Oppo A5, LG K20, LG G8S, LG K40S e tanti altri ancora.

Essendo disponibile anche sul sito ufficiale, ci teniamo a ricordare che gli acquisti potranno essere completati anche online, ma potrebbe essere richiesto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio. Di seguito potete trovare le pagine complete di ogni loro parte.