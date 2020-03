Byte: il primo gruppo di creator divide una grossa somma di denaro

Byte, la piattaforma che produce video in formato breve, creata dal cofondatore di Vine Dom Hofmann, inizierà presto a dare ai primi creator del denaro dalle sue entrate pubblicitarie. La società il mese scorso, ha rivelato per la prima volta i suoi piani per un programma per i creator partner, pubblicando i dettagli iniziali su come pagherà le sue stelle. Probabilmente lo scopo di questa mossa era di attirare gli utenti principali a creare ancor più contenuti di qualità. In un nuovo post sul suo forum, Byte ha dichiarato che inizierà a contattare i creator “che si impegnano a promuovere il loro lavoro” sulla piattaforma. Tutti ciò succederà la prossima settimana.