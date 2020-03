L’abolizione del bollo auto e del canone Rai è un argomento che sta davvero molto a cuore ai consumatori italiani, proprio perché continuamente vessati da imposte sempre più pesanti/stressanti e volenterosi di trovare un modo per “pagare meno” annualmente.

Per questo motivo, nel momento in cui in rete è circolata la notizia della possibile abolizione, in tantissimi vi hanno immediatamente creduto (sperando proprio che per una volta lo Stato cercasse di assecondare le nostre necessità), diffondendola a macchia d’olio sui social network e blog.

Con il passare del tempo, tuttavia, i contorni si sono rivelati essere tutt’altro che definiti, presto è iniziato a crescere il dubbio e la paura che quanto effettivamente trapelato si potesse presto rivelare una fake news e così è stato (purtroppo per noi). Il bollo auto ed il canone Rai non verranno assolutamente aboliti nel 2020 (molto probabilmente non succederà mai), alle spalle si trova comunque una motivazione più che valida.

Bollo auto e Canone Rai: ecco perché non possono essere aboliti

Il motivo che spinge lo Stato Italiano a non proporre l’abolizione è prettamente economico, al giorno d’oggi non stiamo attraversando un gran momento, il debito pubblico sembra inarrestabile, con il rischio ogni giorno di incappare in multe dall’Unione Europea o ancora peggio in un possibile aumento dell’IVA ai danni di tutti noi.

Per questi motivi, quindi, lo Stato Italiano non ha in nessun modo la possibilità, né la voglia, di privarsi di oltre 7,5 miliardi di euro annui garantiti dalla riscossione delle due imposte citate nel nostro articolo.