Android: 8 app gratis solo oggi sul Play Store, Google impazzisce

Uno degli aspetti irrinunciabili di Android per i clienti è sicuramente la versatilità della piattaforma. Questa qualità è introvabile in altre realtà, soprattutto se si pensa che ad oggi l’unica controparte disponibile è iOS, sistema di Apple noto per essere invece molto chiuso e statico.

Proprio per questo, soprattutto gli utenti definiti smanettoni, amano il robottino verde, il quale infatti non fa altro che rendere le cose più semplici agli utenti. Modificare l’interfaccia risulta estremamente semplice, soprattutto grazie ai contenuti scaricabili dal Play Store di Google. Qui, oltre ai giochi, potete infatti scaricare app in grado di modificare il pacchetto icone o magari il tema di Android stesso. Molti titoli poi arrivano spesso in offerta, proprio come oggi, giornata in cui alcune app e giochi a pagamento risultano gratis.

Per avere offerte top anche per questo riguarda il mondo Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare e godere di tutti i codici sconto.

Android: solo per oggi ci sono 8 app e giochi da scaricare gratis

Nella nuova lista che abbiamo provveduto a stilare qui in basso potete trovare alcuni titoli del Play Store di Google totalmente gratis. Questi tra qualche giorno torneranno a pagamento, per cui il consiglio è quello di non lasciarseli scappare. I link che vi ricondurranno al Play Store sono 8, uno per ogni contenuto in offerta.