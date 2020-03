La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video è ormai pronta a rinnovare la propria offerte di contenuti per il mese di marzo 2020. Come tutti i mesi, introdurrà delle nuove pellicole e delle nuove serie TV molto attese.

Nonostante negli ultimi mesi siano nati nuovi concorrenti, come Disney Plus e Apple TV, il colosso di Seattle non ha nessuna intenzione di farsi sorpassare. Scopriamo insieme alcuni contenuti previsti per il mese appena iniziato.

Amazon Prime Video: alcune novità del mese di marzo 2020

Partiamo subito con la giornata di venerdì 6 marzo 2020, che vedrà sbarcare sulla piattaforma una serie TV che, in 13 episodi, narra la storia di Samuel Caronte, ex poliziotto condannato ingiustamente. Quest’ultimo, una volta uscito di prigione, diventerò un avvocato e deciderà di indagare sui fatti che hanno portato alla propria condanna ben 8 anni prima. Potete godervi il trailer ufficiale postato sul canale ufficiale YouTube della piattaforma.

Il 13 marzo 2020 si procede con Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, di cui abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane. Si tratta di una prima serie non-fiction, italiana, prodotta proprio dalla piattaforma. Saranno 6 episodi in totale, in cui i protagonisti saranno impegnati a scappare da un team di “cacciatori” esperti. Tra i partecipanti troviamo Fedez, Francesco Totti e tantissimi altri volti noti italiani. Anche in questo caso è disponibile il trailer ufficiale sul canale YouTube della piattaforma.

L’ultima novità importante è l’arrivo di Making The Cut, il prossimo 27 marzo 2020. Si tratta di uno show che mette in scena una competizione di moda in 10 episodi. A sfidarsi ci saranno 12 tra stilisti ed imprenditori. I concorrenti visiteranno New York, Parigi e Tokyo, 3 città fondamentali per la moda nel mondo. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno per gustarci queste meravigliose novità.