Hai voglia di un nuovo gioco per il tuo smartphone Android? Noi di TecnoAndroid abbiamo selezionato i migliori giochi pubblicati di recente sul Play Store di Google, che sono riusciti a conquistarci regalandoci tante ore di divertimento. In alternativa, se sei alla ricerca di un gioco per Android che non necessiti di una connessione Internet per funzionare, dai un’occhiata a questo articolo!

DRAGON QUEST OF THE STAR

Si tratta della versione per dispositivi mobile di uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, Dragon Quest. Nel corso dell’avventura, ci si ritroverà ad esplorare un intero pianeta ed a combattere terribili mostri in solitaria o in compagnia dei propri amici, grazie alla modalità multi-player fino a quattro giocatori. Con un sistema di combattimento a turni e le infinite possibilità di personalizzazione e di crescita del personaggio, Dragon Quest of The Star ti garantirà ore di divertimento ed esplorazione.

KNIGHTHOOD

Gioco di ruolo sviluppato da King, creatore del celeberrimo Candy Crush. Dalla grafica del tutto singolare, KnightHood è ambientato in un mondo fantasy popolato da mostri ed altre spaventose minacce che il giocatore, nei panni di un Cavaliere della Furia, dovrà abbattere per diventare il Cavaliere più potente e famoso dell’intero Regno. E’ anche possibile creare o unirsi ad una gilda, nonché chattare in tempo reale con i Cavalieri di tutto il mondo.

LEGO LEGACY: HEROES UNBOXED

Un RPG a turni ambientato in un fantastico universo LEGO tutto da esplorare. Ci si ritroverà a combattere potenti nemici anche in battaglie multi-giocatore asincrone. In LEGO Legacy: Heroes Unboxed si possono collezionare le più famose minifigure LEGO, tutti da potenziare per sbloccare nuove abilità e diventare più forti, e costruire veri set lego, come LEGO Città, LEGO Castello, LEGO Ninjago, LEGO Pirati e LEGO Spazio.

SHADOWGUN WAR GAMES

Uno sparatutto in prima persona 5v5 con qualità grafica da console. In Shadowgun War Games è possibile scegliere tra diversi eroi, ognuno con il proprio set di abilità ed uno stile di combattimento unico, tutti personalizzabili con skin ed emote esclusive. Sono disponibili diverse modalità di gioco e la chat vocale direttamente in-game.