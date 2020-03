Anche nel mese di marzo ci saranno tante promozioni winback dedicate agli utenti che vogliono cambiare il loro operatore telefonico. Tra i provider più attivi in questo preciso momento troviamo 3 Italia.

In attesa che si realizzi concretamente l’unione delle linee con Wind, il team commerciale di 3 Italia rilancia una delle sue offerte più appetibili: la All-In Power Special Edition.

3 Italia, una promozione da 100 Giga per sfidare Iliad

L’obiettivo principale di 3 Italia nel corso di queste settimane sarà sfidare a viso aperto Iliad che, intanto, continua ad accumulare clienti grazie alla sua ricaricabile Giga 50.

Tanti utenti già conoscono i benefici della All-In Power Special Edition. Chi si abbona a questa promozione avrà a sua disposizione chiamate senza limiti da effettuare sia su numeri fissi che mobili, 200 SMS da inviare ai contatti della rubrica e 100 Giga per la connessione web

Le soglie di All-In Power Special Edition comportano una spesa mensile di 11,99 euro. A questa somma dovrà essere aggiunto un ulteriore corrispettivo di 10 euro come spesa di attivazione e di rilascio per la SIM card.

Grazie ad All-In Power Special Edition, gli utenti potranno beneficiare anche di una serie di servizi opzionali. In primo luogo, tutti i clienti potranno utilizzare completamente a costo zero la rete 4G ed anche la nuova rete 4,5G. Ancora, gli utenti potranno beneficiare del servizio Giga Bank per il riciclo delle soglie internet non utilizzate nel mese.

Infine, con l’iscrizione gratuita al programma Grande Cinema, gli abbonati di 3 Italia potranno acquistare biglietti scontati nei cinema di tutta la nazione.