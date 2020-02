I clienti di Wind nella ricezione delle ultime bollette non hanno potuto non costatare un’amara sorpresa. A seguito dei cambiamenti tariffari che si sono alternati nel corso dei mesi passati, anche in queste settimane di Febbraio è stato evidenziato un certo aumento dei prezzi.

Wind, a Febbraio arrivano bollette con prezzi più alti per la Fibra Ottica

Wind ha dato seguito ad una strategia commerciale già intrapresa da altri operatori. A differenza di TIM che si è concentrata sui costi per le ricaricabili di telefonia mobile, Wind ancora una volta ha scelto di modificare i prezzi per le sue offerte ADSL e Fibra Ottica.

A partire dallo scorso mese di Gennaio sono cambiati i costi di listino per le seguenti offerte: 3 Fiber, All Inclusive ed Infostrada Tutto incluso. Rispetto. quelli che erano i costi del 2019, gli abbonati di tali offerte da qui al futuro prossimo dovranno spendere 3 euro in più ogni mese.

Questa cambiamento unilaterale da parte di Wind non può essere rifiutato dagli utenti. Gli abbonati inoltre non potranno effettuare nemmeno la disdetta senza penali. Il termine del 1 Gennaio (data di modifica dei prezzi) è oramai superato. Gli utenti, ad ogni modo, al netto della sorpresa nel ricevere bollette più salate, hanno ricevuto diverse segnalazioni. Wind ha avvisato gli abbonati degli aumenti sia attraverso missive postali sia attraverso notifiche via app.

A partire dal 2020, inoltre, gli utenti hanno ricevuto un’ulteriore modifica del loro piano di telefonia fissa. In scia ai principali operatori avversari, anche Wind ha scelto di optare per una fatturazione mensile dei vari abbonamenti.