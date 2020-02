Secondo una recente rivelazione, il colosso californiano Apple, non vorrebbe vedere nelle mani dei cattivi dei film i propri smartphone iPhone. L’azienda ha anche ammesso che i propri prodotti vengano utilizzati in scena, a patto che questo si rifletta positivamente sulla sua immagine.

A rivelare questa notizia è stato il regista di Star Wars: gli Ulimi Jedi e Cena con Delitto, Rian Johnson. Un criminale o un personaggio negativo non può utilizzare prodotti dell’azienda. Ci avete mai fatto caso?

Apple: vietato ai criminali nei film utilizzare dispositivi dell’azienda

Non è sicuramente una novità che l’azienda Apple tenga molto alla propria immagine. Il lavoro dell’azienda sulla propria reputazione e anche su quella di iPhone, iPad e compagnia, non si limita solamente alla pubblicità e alla promozione dei propri prodotti. Si estende anche al cinema, secondo quanto dichiarato dal regista Rian Johnson, l’azienda di Cupertino sta molto attenta a non lasciare che nelle produzioni cinematografiche, i propri prodotti vengano utilizzati da personaggi negativi, come criminali, malvagi e altro.

La notizia è arrivata da un personaggio di fama acclarata, solamente negli ultimi tre anni Johnson ha diretto il penultimo episodio di Star Wars e nel 2019 è tornato nelle sale con Cena con Delitto, un giallo dove uno dei personaggi è visibile con un iPhone. Proprio a quella scena il regista si è riferito durante un’intervista con Vanity Fair.

Apple ha sicuramente le proprie ragioni per imporsi in questo modo, anche perché è sempre stata un’azienda innovativa che tiene molto al design, alla pubblicità e in generale alla propria immagine e non vorrebbe mai che uno dei propri dispositivi venga utilizzato ad un killer all’interno di un film horror.