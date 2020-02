Delusione per chi aspettava di festeggiare le pensione degli SMS. I messaggini si aggiornano per mano di Google che sconfigge WhatsApp con grandi novità. Le importanti modifiche alla struttura dell’app di messaggistica parlano di un ritorno in grande stile che mette in ombra tutta la suite di app Facebook insieme a Telegram. Nonostante gli ultimi update di tutto rispetto delle rispettive applicazioni BigG vince con una serie di funzionalità inedite che tutti possono provare in anticipo.

Addio WhatsApp: chat morte per mano degli SMS 2.0

I nuovi SMS rispecchiano le necessità d’uso di una larga fascia di utenti che cercano nelle chat il modo perfetto per rimanere in contatto. C’è da dire che con WhatsApp i problemi non mancano di certo per down server che costringono molte persone a ripiegare su altre soluzioni integrato di messaggistica.

Con lo scopo di incentivare un uso prolungato e liscio la casa madre di Mountain View ha previsto l’uso di messaggi senza connessione. Non i semplici 160 caratteri ma vere e proprie soluzioni complete di tutto per mantenere i contatti privati e di gruppo cui siamo abituati. Libero spazio a testi ma anche a foto, video, note vocali, file auto e documenti. Il tutto con la portante sempre attive del segnale 2G GSM che continuerà a mantenere un filo diretto da utente ad utente senza possibilità di malfunzionamenti dovuti a presenza di server intermedi.

Chi vuole può attivare gli SMS 2.0. seguendo l’apposita procedura indicata qui di seguito e valida per qualsiasi telefono Android in commercio.

Installa la nuova Beta dell’app Messaggi Android

Scarica ed installa il launcher gratuito Activity Launcher , disponibile qui

, disponibile qui Disabilita la connessione WiFi

Dal menu “Messaggi “del launcher troviamo la voce Set RCS Flags

Scegliamo l’opzione ACS Ur ed impostiamo il parametro: “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com“.

ed impostiamo il parametro: “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com“. Alla voce OTP Pattern scegliere: “Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6})”.

scegliere: “Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6})”. Chiudere l’app Mesasggi e riaprirla

Le modifiche verranno salvate

Per accertarsi che tutto funzioni come dovrebbe basta andare su Impostazioni Messaggi > Funzionalità Chat e scorgere lo Stato di Connessione indicato nell’apposita area.