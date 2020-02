Lo scorso anno il mondo automobilistico ha attraversato un periodo molto complesso. In particolare le note aziende Ford e Renault sono state colpite da molteplici scandali che, malgrado gli interventi tempestivi degli esperti, hanno causato non pochi disagi ad oltre 400.000 automobilisti in tutto il mondo. Con l’arrivo del 2020, quindi, la situazione sembrava essersi calmata ma, purtroppo, sono emersi dei nuovi problemi che, questa volta, hanno colpite le case automobilistiche giapponesi Toyota e Honda. Secondo quanto segnalato dagli utenti, infatti, molteplici veicoli delle seguenti aziende sembrerebbero presentare dei gravi problemi legati agli airbag. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Toyota e Honda: milioni di automobilisti a rischio per un grave problema agli airbag

Nelle ultime settimane centinaia di migliaia di vetture Toyota hanno riportato un pericoloso guasto al sistema di apertura e gonfiaggio dell’airbag che, di fatto, potrebbe mettere in serio pericolo gli automobilisti di tutto il mondo. Il seguente problema sembrerebbe essere legato ad un’interferenza elettrica scatenata al momento dell’impatto e, secondo quanto dichiarato, riguarda in particolare i seguenti veicoli:

Corolla immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019

immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019 Matrix immatricolate tra il 2011 e il 2013

immatricolate tra il 2011 e il 2013 Avalon, ibride e non, immatricolate tra il 2012 e il 2018

A quanto pare, però, Toyota sembrerebbe aver già sviluppato un filtro anti-interferenza che permette quindi di evitare il problema sopracitato

Nel caso di Honda, invece, la situazione potrebbe considerarsi anche più pericolosa. A quanto pare, infatti, a causa di una forte pressione presente nel sistema degli Airbag, questi ultimi rischiano di far scoppiare il contenitore in metallo e farne schizzare le schegge in tutto l’abitacolo. Secondo quanto dichiarato dall’azienda stessa, però, il caso sembrerebbe essere limitato a tutti i veicoli commercializzati esclusivamente negli USA e in Canada, prima del 2001. Ecco quindi di seguito le vetture incriminate: