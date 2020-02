Uno dei videogiochi più amati dai gamer è senza dubbito Pokemon GO. Sviluppato da Niantic per i sistemi operativi iOS e Android, il videogioco è costantemente a lavoro per cercare di migliorare eventuali problematiche.

Spesso Pokemon GO ci arricchisce di notizie e di aggiornamenti. Infatti, proprio in questo articolo andremo a specificare i nuovi dettagli che saranno presenti nel videogioco per rendere felici i suoi fan.

Dalle indiscrezioni che ci arrivano, alcuni data miner stanno anticipando delle novità che potranno arrivare sull’applicazione di Niantic. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Pokemon GO: in arrivo nuovi Pokemon?

Le novità di cui stiamo parlando consistono principalmente all’ingresso di nuovi Pokemon. Le creaturine sono le seguenti: Victini, Frillish e Jellycent.

L’immagine di qualche personaggio potrà essere cambiata, nel senso che potrebbero essere raffigurati più vicini o più lontani rispetto alla telecamera. Quindi, prepariamoci ad assistere a dei cambiamenti su qualche Pokemon.

La grande notizia che se fosse confermata è quella dell’ingresso di nuovi Pokemon, ma comunque non siamo certi visto che ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

In attesa di scoprire dei maggiori dettagli e magari annunci ufficiali, vi elenchiamo di seguito alcune delle tante scoperte eseguite dai data miner: Pokemon_Victini, Pokemon_Zorua, Pokemon_Zoroark, Pokemon Minccino, Pokemon_Cinccino, Pokemon_Gothita, Pokemon Gothorita, Pokemon_Gothitelle, Pokemon_Solosis, Pokemon_Duosion (ondeggia invece di saltare), Pokemon_Reuniclus (ondeggia invece di saltare), Pokemon_Ducklett, Pokemon_Swanna (vola invece di saltare), Pokemon_Vanillite (ondeggia invece di saltare), Pokemon_Vanillish (ondeggia invece di saltare e si evolve in Vanilluxe invece di Vanillite), Pokemon_Vanilluxe (ondeggia invece di saltare).